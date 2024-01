Tragedia a Londra: mamma di tre figli muore a 40 anni durante le vacanze natalizie

VENEZIA - Una vacanza natalizia a Londra si è trasformata in una tragedia per la famiglia di Sara Caretto, 40 anni, che è deceduta improvvisamente mentre si trovava in vacanza con il marito e i loro tre figli di 17, 14 e 10 anni, insieme ad alcune coppie di amici.



Il Gazzettino riporta che la causa del decesso al momento è sconosciuta, e il marito, ancora sotto shock, ha rifiutato di fornire dettagli. La famiglia era in Inghilterra per trascorrere le vacanze natalizie in un periodo di relax, ma la morte improvvisa di Sara ha gettato la famiglia nello sconforto.

Secondo quanto riferito, la settimana scorsa Sara avrebbe avvertito un malessere improvviso, e il marito l'avrebbe immediatamente portata in ospedale. Nonostante le cure dei medici, la donna è deceduta. Amici e conoscenti affermano che non c'erano segni premonitori di problemi di salute, poiché Sara godeva di buona salute.



La comunità di Marcon (Venezia), dove la famiglia viveva, è profondamente colpita dalla notizia. Il sindaco Matteo Romanello e la vice Carolina Misserotti hanno espresso il loro cordoglio ai familiari della donna. Le forze dell'ordine sono state informate e coinvolte nelle formalità per il rimpatrio della salma da Londra a Marcon. La data dei funerali sarà stabilita una volta completate le procedure necessarie.