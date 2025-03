Tragedia in Kenya: due italiani morti in un incidente stradale

KENYA - Due cittadini italiani hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in Kenya, nei pressi di Diani. Le vittime sono Marco Curcio, originario di Milano, deceduto sul colpo, e Karen De Mozzi, residente ad Albiano (Trento), morta poco dopo il ricovero in ospedale. Il bus, che trasportava sei turisti italiani, si è scontrato con un altro mezzo in circostanze ancora da chiarire. Quattro connazionali sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in due diversi ospedali.



La Farnesina, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Nairobi e il Consolato onorario di Mombasa, sta seguendo da vicino la vicenda. Il console a Mombasa e il personale dell’ambasciata sono già sul posto per garantire assistenza ai feriti e per chiarire la dinamica dell’incidente.