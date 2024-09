Tragedia improvvisa: Lorenzo si spegne a 11 anni

PRATA DI PORDENONE - Un’intera comunità è in lutto per la tragica scomparsa di Lorenzo Surian, 11 anni, deceduto il 9 settembre dopo aver lottato per quattro giorni contro le conseguenze di un’emorragia cerebrale. La notizia è stata condivisa dalla sindaca Katia Cescon sui social: «Ci abbiamo sperato fino all'ultimo. Ci stringiamo attorno alla famiglia del piccolo. Non ci sono parole».

Il malore improvviso ha colpito Lorenzo il 6 settembre, poco prima del suo dodicesimo compleanno. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine, è stato sottoposto a un intervento chirurgico delicato, ma nonostante gli sforzi dei medici, il bambino non ce l’ha fatta.

La comunità si è stretta intorno alla famiglia Surian, con numerosi messaggi di cordoglio, tra cui quello del Volley C.S. Prata, che ha ricordato Lorenzo con affetto e ha espresso le sue più sentite condoglianze ai genitori Rudy ed Enza, e al fratello Filippo.