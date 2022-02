Tragedia durante un matrimonio in India, crolla struttura e muoiono 13 donne

INDIA - Tredici invitate ad un matrimonio sono morte durante la cerimonia, precipitando in un pozzo. La struttura in metallo che lo copriva ha ceduto sotto il peso delle persone e in 13 sono precipitate, morendo schiacciate dal peso delle macerie. L’incidente si è verificato nei giorni scorsi nello stato dell’Uttar Pradesh, nel nord dell’India, nel distretto di Kushinagar. Ne ha dato notizia la stampa locale e internazionale

La struttura in metallo, vecchia e fatiscente, era posizionata sopra un pozzo profondo e non ha retto al peso delle donne che vi erano sedute sopra. Alcune delle vittime sono ragazze giovanissime. Il premier Narendra Modi ha commentato la notizia su Twitter, esprimendo le proprie condoglianze e assicurando che l’amministrazione locale sarà a disposizione per ogni possibile aiuto.

