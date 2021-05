Tragedia di San Giacomo, oggi l'ultimo saluto a Santino Della Colletta

VITTORIO VENETO - Sono in programma questa mattina, sabato, in chiesa a San Giacomo alle 10 i funerali Santino Della Colletta.



Il 68enne è morto mercoledì nella sua abitazione in seguito ad un incendio insecatro da un fulmine in via Casalta a San Giacomo di Veglia.



La tragedia nel pomeriggio: l’uomo era salito nel sottotetto per cercare di spegnere il rogo da solo, ma è rimasto intrappolato tra le fiamme.



Si sono salvate la sorella Celina e la cugina Tiziana Perin che vivevano con lui.



Lascia il fratello Luigi, le sorelle Celina, Marisa e Graziella.

