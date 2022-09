La tragedia di Preganziol, Roman morto sul lavoro, faceva il rider

PREGANZIOL - Falciato mentre stava lavorando: si è spento così ieri poco prima delle 14 lungo il Terraglio a Frescada di Preganziol Roman Emiliano Zapata.



Aveva 48 anni, era di origine argentina: in sella al suo ciclomotore, si era fermato a bordo strada quando è stato centrato da un’auto. È morto sul colpo.



Faceva il rider alla Food Racers e copriva le zone di Preganziol, Mogliano, Marcon, lavorando con le varie pizzerie, sushi, ristoranti e simili. Era ancora residente a Roma, ma da otto mesi era in Veneto per ripartire con questo nuovo lavoro.



Una laurea in Argentina, in amministrazione e gestione di impresa, aveva poi lavorato in ambito musicale. Era stato dirigente per alcune case discografiche in America Latina. Poi la scelta di arrivare in Italia e il nuovo lavoro come rider. Ieri la tragica scomparsa.

