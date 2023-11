La tragedia di Giulia, Nordio: "Una guida per riconoscere i segnali spia"

ROMA/VENEZIA - "Come nella mafia esistono i reati spia, così nei femminicidi ci sono gli atteggiamenti spia: sintomi di un possibile aggravamento di violenza". E' quanto afferma il ministro della Giustizia Carlo Nordio in un'intervista al Corriere della Sera. "Prepariamo un opuscolo, con una grafica molto comprensibile, da diffondere in scuole, social, posti di lavoro" aggiunge il Guardasigilli.

E in merito alla una nuova legge che verrà varata mercoledì sottolinea: "Le leggi sono tutte utili, nessuna risolutiva. Misure sono state adottate dai governi precedenti e anche dal nostro. Sulla repressione noi abbiamo dato il segnale che lo Stato c'è. Ma la soluzione transita da una forma di rieducazione su questo tema". E riguardo all'estradizione di Filippo Turetta spiega: "Trattandosi di delitto commesso in Italia da un italiano, a danno di una italiana, dovrebbe esser questione di pochi giorni".

Roccella, una legge bipartisan sull'affettività

Sì a una legge condivisa per portare l'educazione all'affettività nelle scuole ma bisognerà aprire un dibattito sui contenuti. E' quanto sostiene la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, in un'intervista alla Stampa. "Siamo disponibilissimi a lavorare a una legge con l'opposizione. Su che cosa fare però è necessario aprire una riflessione seria - spiega la ministra - Bisogna verificare quali sono le azioni davvero efficaci. La Svezia, per esempio, ha un tasso di violenza contro le donne e un numero di femminicidi più alto rispetto all'Italia eppure ha l'educazione sessuale nelle scuole".

Roccella ritiene che "fin dalla più tenera età sia necessario educare al rispetto. Al rispetto degli altri, al rispetto della libertà di ciascuno, perché la democrazia si fonda su questo. Alla base della violenza c'è infatti il problema di una nuova libertà femminile che per alcuni uomini risulta ancora difficile da accettare, da elaborare". Poi aggiunge: "Sarebbe inoltre un bel segnale una manifestazione di uomini contro la violenza, è un'idea che aveva lanciato tempo fa Ignazio La Russa e che potrebbe dare il senso di uno spirito trasversale. Credo che Elly Schlein potrebbe essere d'accordo". (ANSA).

