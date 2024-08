Tragedia della strada, muore il padre, ferite moglie e figlie

FERRARA - Un 49enne morto, le due figlie minorenni (una, 14 anni, è grave ma se la caverà) e la moglie ferite. L'auto a bordo della quale viaggiava la famiglia di Occhiobello (Rovigo) è uscita di strada ieri mattina sulla provinciale 54, che collega la statale Romea al Lido di Volano, a Pomposa, nel Ferrarese. Lo riporta la stampa locale.

Niente da fare per il conducente, l'imprenditore G.F., padre di famiglia, deceduto in ambulanza, mentre i soccorritori hanno estratto le due ragazze, 14 e 17 anni. La più piccola, una volta stabilizzata, è stata portata all'ospedale Bufalini di Cesena, in condizioni serie. La sorella è stata portata in condizioni di media gravità all'ospedale ferrarese di Cona, con la madre. La strada è stata chiusa tre ore. Al vaglio della polizia stradale le ragioni dell'uscita di strada: la Bmw ha sbandato in una curva per poi finire nella scarpata della opposta direttrice di marcia.