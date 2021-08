Tragedia della strada, muore agente di polizia locale

VENEZIA - Tragedia in provincia di Venezia: muore motociclista in un incidente a Fossalta di Portogruaro.

La vittima è Luigi Florean, 33 anni, agente in forza alla polizia locale di Bibione.



Il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato in un fossato lungo via San Marco a Fossalta di Portogruaro, attorno alle 6 di questa mattina dai carabinieri del Norm di Portogruaro. L’allarme era stato lanciato dal padre, anch’egli agente perché il figlio non era ancora tornato a casa.

Secondo una prima ricostruzione, dopo essere stato disarcionato dalla moto, l'uomo avrebbe centrato un piccolo albero, finendo poi nel fossato adiacente alla strada.