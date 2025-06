Tragedia della strada: motociclista perde la vita contro il guard rail

UDINE - Dramma nel primo pomeriggio di mercoledì a Forni di Sopra, in provincia di Udine, dove un motociclista austriaco di 65 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale.



L’uomo stava percorrendo via Nazionale quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto ed è finito fuori strada, impattando violentemente contro il guard rail.



Sul posto sono intervenuti rapidamente gli operatori del 118, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani: il centauro è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.



La strada è stata parzialmente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia locale, impegnata a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, una possibile perdita di aderenza o un malore improvviso.