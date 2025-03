Tragedia della strada, ciclista ucciso vicino a casa sua

VICENZA - Un tragico incidente ha scosso la comunità di Polegge, nella provincia di Vicenza, quando un 32enne nigeriano è stato travolto e ucciso da un'auto mentre pedalava sulla strada Marosticana. L'incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino di venerdì 7 marzo, proprio di fronte all'abitazione della vittima.



Nonostante il rapido intervento del Suem 118, il ciclista non ha avuto scampo. La scena è stata molto drammatica, con l'intervento anche dei Carabinieri e della Polizia Locale per gestire la situazione e supportare i familiari e conoscenti della vittima. Un tratto della strada Marosticana è stato chiuso per consentire i rilievi necessari.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'incidente e determinare le cause che hanno portato alla morte del giovane ciclista. Questo tragico evento segue un altro incidente mortale avvenuto sulla stessa strada solo un mese fa, che ha riacceso le polemiche sulla pericolosità dell'arteria. (immagine d'archivio)