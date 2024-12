Tragedia della strada: auto ribaltate, muore una donna

UDINE - Tragico incidente stradale oggi pomeriggio, intorno alle 14.25, in via Cosat a Sedegliano. Due auto si sono scontrate violentemente, finendo entrambe ribaltate sul fianco. Le guidatrici dei mezzi, rimaste intrappolate negli abitacoli, hanno richiesto un complesso intervento di soccorso.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, una dal distaccamento di Codroipo (UD) e l’altra da San Vito al Tagliamento (PN). I pompieri, utilizzando cesoie e divaricatori idraulici, hanno liberato le due donne dalle lamiere.

Purtroppo, per una delle vittime, una 67enne residente a Codroipo, non c’è stato nulla da fare: i sanitari giunti sul luogo hanno constatato il decesso. La seconda donna coinvolta è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie.

I Vigili del Fuoco hanno completato la messa in sicurezza dell’area, mentre i Carabinieri hanno avviato i rilievi per accertare la dinamica dello scontro.