Tragedia della solitudine: incendio nell'ex hotel, all'interno trovato un cadavere

VICENZA - A Bassano del Grappa il corpo di un senzatetto è stato trovato all'interno dell'ex hotel Continental, vittima delle fiamme di un incendio. Il rogo è stato segnalato dai residenti che hanno notato il fuoco divampare dal tetto della struttura, da tempo abbandonata e frequentata da persone senza dimora.

Le squadre dei pompieri sono intervenute prontamente con mezzi specializzati per spegnere l'incendio, ma durante le operazioni hanno fatto una macabra scoperta: il corpo senza vita dell'uomo. L'origine delle fiamme potrebbe essere stata causata da un fuoco utilizzato per scaldarsi, secondo le prime ipotesi.

L'ex albergo, immerso in una fitta vegetazione e in condizioni di degrado da decenni, è diventato rifugio per senzatetto e persone emarginate. Nonostante un recente sgombero avvenuto solo 8 giorni fa, la situazione rimane critica.

Le autorità locali stanno indagando sull'accaduto per comprendere le cause dell'incendio e per chiarire le circostanze della morte del senzatetto, mentre la comunità locale resta colpita da questa tragica vicenda.