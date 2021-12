Tragedia con la moto da cross in Friuli, muore 24enne trevigiano

AQUILEIA- Tragedia nel pomeriggio della Vigilia di Natale: muore motociclista trevigiano.



L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è accaduto ad Aquileia, poco prima delle 16: la vittima è un ragazzo residente a Motta di Livenza, originario di San Polo di Piave, Marco Celotto, 24 anni.

Immediato l’arrivo dei sanitari del Suem che hanno provato a rianimare il giovane. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.



Parrebbe che il ragazzo fosse caduto male durante un salto con la moto. Sul posto era presente anche il padre. Oltre agli operatori sanitari del 118, sul psto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Aquileia e di Pavia di Udine.