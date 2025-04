Tragedia in casa: padre uccide il figlio e si toglie la vita

BELLUNO - Due cadaveri sono stati trovati nel pomeriggio di martedì in un’abitazione a Lamon, nel Bellunese. La tragedia è avvenuta nella piccola frazione di Oltra, dove un uomo di 50 anni, V. G., originario della Polonia, avrebbe ucciso il figlio di 17 anni con un coltello per poi togliersi la vita sparandosi con un’arma da fuoco.



Secondo quanto ricostruito, l’episodio è avvenuto intorno alle 17. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, spaventati da urla e da uno sparo provenienti dall’abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno, che indagano sull’ipotesi di omicidio-suicidio all’interno di un contesto familiare difficile.



La madre del ragazzo, presente in casa al momento dei fatti, potrebbe aver assistito alla tragedia. I sanitari del Suem 118, giunti sul posto con elicottero e ambulanze, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due.