Tragedia in cantiere: operaio 26enne muore sul lavoro

SOTTOMARINA – Un operaio di 26 anni ha perso la vita questa mattina, venerdì 21 febbraio, in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile di via Marco Polo. Il giovane lavoratore ha riportato ferite gravissime, per cause ancora da accertare.



I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, tentando di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, la polizia, i tecnici dello Spisal e il personale del Suem, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, un pannello di ferro, utilizzato per i getti in opera, avrebbe colpito il giovane operaio di 26 anni, causandogli ferite fatali. Restano ancora da chiarire le circostanze esatte dell’accaduto, mentre le autorità hanno avviato un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità.





Sicurezza nei cantieri, un problema ancora aperto

Questo ennesimo incidente sul lavoro riporta l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri edili, un tema sempre più urgente. Nonostante le normative vigenti, i rischi restano elevati e gli infortuni continuano a verificarsi con troppa frequenza, spesso a causa di distrazioni o misure di prevenzione inadeguate. Le indagini dovranno stabilire se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza e se vi siano responsabilità dirette nell’accaduto. Nel frattempo, il dolore per la scomparsa del giovane operaio ha scosso colleghi e amici, che si stringono attorno alla sua famiglia in questo momento di lutto.