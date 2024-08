Tragedia a Bibione: annega bimba di otto anni

BIBIONE (VENEZIA) - Una tragedia ha colpito la località balneare di Bibione nel tardo pomeriggio del 26 agosto, quando una bambina tedesca di 8 anni, residente a Rostock, è annegata nelle acque di fronte a piazzale Zenith. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso, la piccola non è sopravvissuta.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 18.20, tra la spiaggia centrale e la zona Auriga. I bagnini sono intervenuti immediatamente dopo aver notato alcune persone che urlavano in preda al panico. Tuttavia, quando sono arrivati sulla battigia, la bambina era già priva di sensi.

Nonostante gli sforzi congiunti dei bagnini, un turista austriaco infermiere, e del personale sanitario del Suem 118, la situazione si è rivelata disperata. Anche l’intervento dell’elicottero Leone 2, con il suo equipaggio calatosi sulla spiaggia tramite verricello, non è riuscito a salvare la vita della piccola. Le operazioni di rianimazione sono durate oltre un’ora e mezza, ma alle 20 circa è stato dichiarato il decesso della bambina. I genitori, in preda alla disperazione, sono stati ascoltati fino a tarda notte dai carabinieri presso la caserma di via Maja, insieme ai bagnini e ad alcuni testimoni.

Le indagini, affidate alla Polizia locale e ai Carabinieri, sono in corso per determinare se vi siano responsabilità o se si tratti di un tragico incidente.