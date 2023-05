Tragedia in azienda: schiacciato da un macchinario, muore trentenne

UDINE - Tragico infortunio sul lavoro questa notte, all’1:30 di martedì 23 maggio. La vittima è un uomo di circa 30 anni di età che è deceduto in seguito ad un incidente verificatosi in un'azienda della zona industriale di Mariano del Friuli, in provincia di Udine. Le cause sono attualmente al vaglio delle forze dell'ordine. Ad ogni modo l'uomo mentre stava lavorando ad un macchinario è rimasto schiacciato. Immediato l'arrivo da parte del soccorso sanitario con un'ambulanza proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Inutili purtroppo le manovre salvavita: per il giovane uomo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario, e i carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo. OT