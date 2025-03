Tragedia in autostrada: operaio di 40 anni investito e ucciso in un cantiere

VILLAMARZANA (ROVIGO) – Grave incidente nel pomeriggio di oggi, 17 marzo, sull'autostrada A13, al chilometro 68 in direzione sud. Un operaio di 40 anni è stato travolto e ucciso da un veicolo mentre lavorava alla segnalazione di un cantiere lungo la carreggiata. Nell’impatto sono rimaste ferite altre due persone.



L’incidente è avvenuto poco dopo le 15, in un tratto interessato da lavori. Ancora da chiarire le cause dell’investimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia stradale, che ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica.



Per consentire i soccorsi, l’autostrada è stata chiusa tra Boara e Villamarzana. Lunghe code si sono formate in direzione Bologna, con 4 chilometri di traffico bloccato all’uscita obbligatoria di Boara. Agli automobilisti viene consigliato di rientrare in A13 a Villamarzana o, in alternativa, di uscire a Monselice.