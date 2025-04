Tragedia allo zoo in Ucraina, tigre bianca sbrana e uccide un uomo

UCRAINA - Un uomo è morto dopo essere stato attaccato da una tigre bianca all’interno di uno zoo. È accaduto a Mariupol, nella Repubblica Popolare di Donetsk, conquistata nel 2022 dai russi nell'ambito dell'invasione dell'Ucraina. Lo ha reso noto Ria Novosti, aggiungendo che la vittima era un dipendente della struttura ed era entrato nel recinto per dare da mangiare all’animale, quando la tigre lo ha aggredito mortalmente.



Secondo quanto riportato su Telegram dal Comitato Investigativo della Federazione Russa per il Donetsk, l’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno ora locale (le 11 italiane). Il comitato ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità