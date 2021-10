Tragedia allo zoo: tigre stacca un dito a un bimbo di un anno

RUSSIA - Un bambino di appena un anno ha perso il dito pollice durante una gita allo zoo. L’incidente è avvenuto davanti al recinto di una tigre, al parco safari Taigan in Crimea. Il piccolo si trovava in compagnia della madre quando pare abbia inserito la manina nella gabbia dell’animale, venendo morso immediatamente.

Soccorso e portato in ospedale, riferisce Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, al bambino è stato amputato il dito e la madre ora ha intenzione di citare in giudizio lo zoo. La donna però pare abbia le sue colpe: secondo quanto riportato dalla stampa locale, infatti, non avrebbe rispettato le distanze di sicurezza imposte dalle recinzioni esterne alla gabbia.