Tragedia alla Maratona di Nashville: 26nne si accasca a pochi km dall'arrivo e muore

Nashville - La maratona di beneficenza di Nashville è stata devastata da una tragedia. Il giovane chef Joey Fecci, 26 anni, è improvvisamente morto mentre partecipava alla mezza maratona "St. Jude Rock ‘n’ Roll" per raccogliere fondi in favore dell'ospedale pediatrico locale. Il giovane era originario di Somers, New York.

Un Talento Promettente, un Futuro Spezzato

Joey Fecci, con una carriera nel settore della ristorazione iniziata a soli 15 anni presso il ristorante Lucia di Somers, ha rapidamente scalato le vette della gastronomia, lavorando in rinomati ristoranti stellati come Aureole di Charlie Palmer a Manhattan e Spiaggia a Chicago. Il suo ultimo traguardo professionale lo aveva portato a Nashville, dove lavorava presso il rinomato ristorante Yolan.

Un'Eredità di Eccellenza e Generosità

La famiglia di Fecci, sconvolta dalla perdita, ha descritto Joey come una "luce brillante di ispirazione e positività" per tutti coloro che lo conoscevano. Per onorare la sua memoria e il suo talento, è stata creata una pagina GoFundMe per istituire una borsa di studio culinaria a lui dedicata, con l'obiettivo di sostenere giovani chef aspiranti desiderosi di seguire le sue orme e portare avanti il suo lascito.