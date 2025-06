Tragedia al Rally di Polonia, muore il giovane campione Matteo Doretto: ecco chi era

PORDENONE - Un grave incidente ha segnato l’81ª edizione del Rally di Polonia, con la morte del giovane pilota italiano Matteo Doretto, 21 anni, originario di Pordenone. Durante le prove pre-gara, la sua Peugeot 208 Rally4 è uscita di strada nella zona di Elganowo, finendo contro un albero in un impatto violentissimo che ha coinvolto soprattutto il lato guida.



I soccorsi, composti da vigili del fuoco e personale medico, hanno lavorato a lungo per estrarre Doretto dall’abitacolo, ma purtroppo per il giovane campione italiano Junior 2024 non c’è stato nulla da fare. Il medico intervenuto ha potuto solo constatarne il decesso.



Il co-pilota Samuele Pellegrino, 26 anni, è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo ed è stato ricoverato precauzionalmente in ospedale in condizioni stabili, sotto choc per l’accaduto.



Matteo Doretto, considerato uno dei talenti più promettenti del rally italiano, aveva conquistato nel 2024 il titolo di campione italiano Junior e aveva da poco ottenuto un prestigioso terzo posto al Rally di Ungheria. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo delle corse e nella sua regione, il Friuli Venezia Giulia, con il presidente Massimiliano Fedriga che ha espresso vicinanza alla famiglia e al team.

