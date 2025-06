Tragedia al Rally di Polonia: muore il campione italiano junior Matteo Doretto

PORDENONE - Una terribile tragedia ha colpito il mondo del rally mercoledì 11 giugno 2025, quando il giovane pilota Matteo Doretto, campione italiano Junior 2024, è morto in un incidente durante i test pre-gara del Rally di Polonia. Il 21enne di Pordenone si è schiantato contro un albero mentre guidava la sua Peugeot 208 Rally4 nei pressi di Elganowo, non lontano da Pasym.



Con lui a bordo c’era il copilota Samuele Pellegrino, che è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo e non sarebbe in pericolo di vita. Le condizioni di Pellegrino sono state definite non gravi, mentre per Doretto non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi e dei vigili del fuoco.



La notizia ha sconvolto la comunità del Pordenonese, dove Doretto era già un volto noto e apprezzato nel mondo del rally. La sua carriera promettente si è interrotta tragicamente proprio nel luogo dove avrebbe disputato la sua prima gara ufficiale nel Rally di Polonia, nella categoria Junior ERC. Il mondo dello sport piange la perdita di un giovane talento, ricordando la sua passione e determinazione che lo avevano portato a conquistare il titolo italiano Junior solo pochi mesi fa.