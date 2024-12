Tragedia al Po: trovato un cadavere alla foce del fiume

ARIANO POLESINE (ROVIGO) – È stato recuperato nel primo pomeriggio di oggi il cadavere di un anziano individuato in un canale a ridosso dell'Isola dei Gabbiani, alla foce del fiume Po, nel territorio del comune di Ariano Polesine. A dare l’allarme, ieri, erano stati alcuni pescatori che avevano notato quella che sembrava la presenza di un corpo in acqua.

Le ricerche, iniziate subito dopo la segnalazione, erano state interrotte nella serata di ieri a causa della bassa marea, per poi riprendere questa mattina. Decisivo è stato l’intervento di una squadra Speleo Alpino Fluviale (Saf) dei Vigili del Fuoco, che ha individuato il corpo e provveduto al recupero. Sul posto è stato impiegato anche il nucleo regionale Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), che ha utilizzato un drone per monitorare dall’alto l’area e agevolare le operazioni.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le indagini e il riconoscimento ufficiale. Secondo le prime ipotesi, potrebbe trattarsi di un anziano residente a Pontelagoscuro, nel comune di Ferrara, di cui non si hanno notizie da oltre un mese. Le verifiche sono tuttora in corso.

La scoperta ha destato grande impressione nella comunità locale e tra i pescatori della zona, che spesso si trovano a percorrere i canali del delta del Po. Il recupero del corpo riporta l’attenzione sulle difficoltà delle operazioni di ricerca in un territorio complesso come quello del delta, caratterizzato da una fitta rete di corsi d’acqua e condizioni ambientali mutevoli.

Le autorità non escludono alcuna pista e attendono gli esiti dell’autopsia per chiarire le cause del decesso e confermare l’identità della vittima.