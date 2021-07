Tragedia al mare, muore a causa di un malore in spiaggia

MOGLIANO - Si spegne durante la giornata al mare: vittima un 72enne residente a Mogliano Veneto, Roberto Pan.

L’allarme poco dopo le 15 di lunedì a Eraclea, in provincia di Venezia. Era in vacanza con la compagna: ha perso la vita davanti alla darsena Mariclea, in un tratto di spiaggia libera.



Alcuni bagnanti hanno notato l’uomo in difficoltà in acqua a causa del mare mosso e hanno avvertito i bagnini. L’uomo è stato dunque subito riportato a riva: era ancoras cosciente.

Ma ha accusato un malore e gli addetti alla sicurezza hanno utilizzato un defibrillatore ma le pratiche prolungate di rianimazione non hanno avuto effetto e il 72enne è deceduto.