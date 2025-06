Tragedia al mare: 16enne annega dopo aver salvato due turisti in difficoltà

LIDO DEGLI ESTENSI – Un dramma ha colpito il litorale ferrarese nel pomeriggio di sabato 14 giugno, quando un ragazzo di 16 anni, di origine marocchina, ha perso la vita tentando di salvare una coppia di turisti in difficoltà nel canale Logonovo, area interdetta alla balneazione per le forti correnti.



Il giovane, Aymane Ed Dafali, residente in provincia di Rovigo, si trovava a bordo di un pedalò con tre amici quando ha notato la coppia in difficoltà in acqua. Senza esitazione, si è tuffato per soccorrerli, ma probabilmente a causa dello sforzo e della corrente è scomparso sott’acqua, non riemergendo più.



Allertati dalle urla, i bagnini dei lidi vicini sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a mettere in salvo i due turisti. Nel frattempo, sono scattate le ricerche per il ragazzo, il cui corpo è stato recuperato circa venti minuti dopo.



Sul posto sono arrivati i soccorsi medici con ambulanza, automedica e elisoccorso dall’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Nonostante i tentativi di rianimazione, il 16enne non ce l’ha fatta. La salma è stata trasferita all’istituto di Medicina Legale di Cona ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La tragedia ha suscitato profonda commozione tra turisti e residenti, che ricordano il giovane come un eroe dal cuore grande, scomparso prematuramente in un gesto di altruismo e coraggio.