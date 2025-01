Tragedia al centro accoglienza: giovane migrante trovato senza vita

PORDENONE – Un drammatico evento ha scosso il centro accoglienza di Pordenone, dove un giovane migrante di 36 anni è stato trovato senza vita nel proprio letto. A stroncarlo, nella notte, sarebbe stato un malore improvviso. Arrivato in Italia poco più di un anno fa, dopo aver affrontato le difficoltà della Rotta Balcanica, il giovane era riuscito a trovare un lavoro nel settore agricolo e seguiva un programma di formazione linguistica e integrazione. Un percorso impegnativo che gli aveva dato fiducia nel futuro.

La scoperta è avvenuta al mattino, quando i compagni d’accoglienza, non vedendolo al consueto orario, sono entrati nella sua stanza e hanno trovato il corpo privo di vita. I soccorsi, giunti tempestivamente, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I primi accertamenti hanno escluso cause violente.

La comunità d'accoglienza è rimasta profondamente colpita dalla notizia. Il giovane era apprezzato per il suo impegno nello studio della lingua italiana e per la partecipazione alla vita comunitaria, nonostante le difficoltà personali affrontate negli ultimi anni. La sua prematura scomparsa lascia un grande vuoto tra chi lo conosceva.