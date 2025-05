Tragedia aerea in Finlandia: scontro tra due elicotteri, cinque morti

FINLANDIA – Cinque persone hanno perso la vita in un incidente aereo avvenuto nei pressi dell’aeroporto di Eura, in Finlandia, dove due elicotteri si sono scontrati in volo. Entrambi i velivoli erano decollati da Tallinn, Estonia, e si dirigevano verso Piikajärvi, una località situata a pochi chilometri dal luogo dello schianto.



Uno degli elicotteri trasportava tre persone, l’altro due. Secondo quanto riportato dai media locali, si tratterebbe di uomini d’affari. Purtroppo, nessuno dei passeggeri è sopravvissuto all’impatto.



Le autorità finlandesi hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente e ricostruire la dinamica dello scontro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e gli esperti dell’aviazione civile per gestire la situazione e avviare le operazioni di recupero.



La tragedia ha scosso la comunità locale e internazionale, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti dagli inquirenti.