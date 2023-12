Traffico in tilt: cinque ore per percorrere la Cortina-Longarone

BELLUNO - Il rientro dalla pausa dell'Immacolata si è trasformato in un incubo per migliaia di automobilisti lungo i circa cinquanta chilometri che separano Cortina da Longarone. Questo a causa del termine del "ponte" dell’Immacolata, che ha paralizzato la viabilità e reso necessarie più di cinque ore di percorrenza per una tratta che in condizioni normali richiede molto meno tempo.

I primi rallentamenti si sono manifestati intorno a mezzogiorno, coinvolgendo inizialmente il tratto tra San Vito e Tai. Successivamente, il flusso si è spostato verso sud, generando code chilometriche nel pomeriggio. Il traffico è diventato estremamente lento, con tratti completamente fermi o a passo d’uomo. Alcuni automobilisti hanno impiegato oltre un'ora tra Valle e il Ponte Cadore, così come tra Tai e Caralte. Le colonne di auto sono rimaste ferme da Pieve fino a tarda serata, caratterizzando un blocco del traffico raramente visto.



Le immagini delle lunghe code di auto hanno rapidamente invaso i social media, riaccendendo il dibattito sul prolungamento autostradale. Coloro che hanno trascorso ore in coda sembrano votare a favore dell'estensione dell'autostrada, ma emergono anche voci a favore di un cambiamento nel modello di turismo per le Dolomiti. Anche nell'Agordino, il traffico da rientro a seguito della chiusura del ponte dell’Immacolata è stato intenso. I punti critici sono stati i consueti: Alleghe e il bivio di Cencenighe.