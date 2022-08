Traffico intenso su A4,rallentamenti per tamponamento 

VENEZIA - Un tamponamento tra due auto questa mattina in A4, tra Padova Est e lo svincolo per la A13 verso Bologna ha segnato la giornata di esodo che i stava svolgendo in modo ordinato, anche se con traffico intenso, come da previsioni. Nell'incidente una persona è rimasta lievemente ferita. Immediato l'intervento del soccorso stradale di CAV che ha liberato la carreggiata.

A causa del traffico intenso, l'incidente ha comunque provocato fino a 3 chilometri di coda. Il traffico è poi rimasto intenso per il resto della mattinata, ma senza criticità, con punte di oltre 3.500 veicoli l'ora registrate tra gli svincoli A13 e il Bivio con la A57 a Dolo, in direzione Trieste. I dati rilevati dai sensori di CAV sul tratto di riferimento Padova Est-Arino (poi i flussi si alleggeriscono, dividendosi tra A4-Passante di Mestre e A57-Tangenziale di Mestre) segnano il transito tra le ore 6 e le 12.00 di oggi di 20.097 veicoli totali in direzione Trieste, mentre in direzione Milano è stato rilevato il passaggio di 15.766 veicoli.

Attese tutto sommato brevi alla barriera di Venezia-Mestre in A57, dove sono stati registrati nell'arco della mattinata 11.227 veicoli in uscita. Rispettate dunque le previsioni per traffico intenso da bollino rosso in questo sabato di partenze e già a partire da ieri pomeriggio, quando infatti ci sono stati rallentamenti, sempre tra Padova Est e il Bivio con la A57. Anche nel pomeriggio di oggi il traffico rimarrà intenso.

Da domani invece situazione simile ma in carreggiata opposta (direzione Milano), a causa dei rientri, con traffico che si prevede sostenuto specie nel pomeriggio-sera e fino a lunedì mattina, dove andrà a sommarsi alla ripresa dei transiti feriali e pesanti. I mezzi pesanti non potranno circolare oggi fino alle ore 22 e domani, domenica, dalle 7 alle 22.

Oggi è una giornata da "bollino nero" (traffico critico) secondo Autovie Venete, a causa del momento di affollato esodo per le vacanze estive. I tecnici della Concessionaria hanno stilato un calendario che prevede quattro giornate da bollino nero: il 30 luglio scorso, oggi sabato 6 agosto, sabato 20 agosto (primo giorno di controesodo), sabato 27 agosto.

A queste, si aggiungono 8 giornate da bollino rosso (traffico particolarmente intenso): domenica 31 luglio e ieri venerdi' 5 agosto; domani domenica 7; sabato 13; venerdi' 26 e domenica 28 agosto. Infine, a settembre sabato 3 e domenica 4. All'inizio del periodo particolarmente intenso in quanto a transiti, Autovie aveva spiegato che una singola giornata da bollino nero equivale per la Concessionari all'impiego di circa 200 persone, distribuite tra gestori di tratta/ esattori, operai della manutenzione, assistenti all'utenza in servizio sui piazzali di stazione, operatori degli impianti tecnologici, operatori di sala radio, ausiliari della viabilita' , operatori di infomobilita' , operatori dei presidi di soccorso sanitario.