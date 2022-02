Traffico illegale di rifiuti, maxi inchiesta tra Veneto e Friuli

UDINE/VENEZIA - Maxi inchiesta relativa a ingenti quantitativi di rifiuti che venivano trasferiti senza autorizzazione dal Friuli al Veneto oppure nell’Est Europa.

È in cortso un'approfondita inchiesta dei carabinieri del Noe di Udine, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Trieste.



Per mesi sono stati monitorati i camion di un’azienda del pordenonese, con telecamere e gps piazzati sui mezzi carichi di rifiuti per seguirli lungo i percorsi che li portavano fuori regione o all’estero.



Poi sono stati sentiti alcuni addetti ai lavori. Diversi imprenditori del Nord Est invischiati nella vicenda sarebbero stati raggiunti in queste ore dal decreto di conclusione delle indagini preliminari.

All’orizzonte viene configurato il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. OT