Traffico illecito di rifiuti, a Udine indagati in 23

UDINE - Sabato 12 giugno la Polizia Stradale di Udine con l’ausilio di personale del Compartimento Polizia Stradale per il FVG e delle Sezioni di Gorizia e Pordenone, ha dato esecuzione nel territorio provinciale a una serie di perquisizioni al contrasto del reato di “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”.



La complessa attività ha visto indagati 23 cittadini di cui 14 ghanesi, 4 camerunensi, 2 ivoriani, 2 nigeriani e 1 italiano, tutti residenti in provincia di Udine, tranne due (residenti a Gorizia e Firenze) uno dei quali è stato sorpreso nella flagranza del reato dagli agenti della Stradale e per questo tratto in arresto.



L’esecuzione delle perquisizioni ha portato alla chiusura di 2 ingenti depositi abusivi di rifiuti il primo dei quali ubicato a Udine in via Emilia ed il secondo a Pradamano (UD) in via Cussignacco contenenti svariate tonnellate di pneumatici da smaltire e centinaia di batterie esauste.



In particolare sono state posti sotto sequestro oltre 1.100 metri cubi di pneumatici fuori uso da smaltire nella maggior parte dei casi incastrati uno dentro l’altro, verosimilmente consistenti in un numero compreso tra le 20.000 e le 25.000 gomme aventi un peso approssimativo compreso tra le 100 e le 120 tonnellate, nonché oltre 200 batterie esauste per veicoli.