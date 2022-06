Traffico di stupefacenti, nella notte arresti a Castelfranco e Montebelluna

CASTELFRANCO - Nella serata di ieri, 3 giugno 2022, i Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso, nel quadro di attività finalizzate alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno operato due arresti.



Il primo soggetto, un 28enne di origini nigeriane, è stato bloccato dai militari dell’Arma nei pressi della stazione ferroviaria di Castelfranco Veneto e trovato in possesso di una novantina di pastiglie di tapentadolo, un farmaco oppioide che se utilizzato abusivamente presenta un rischio significativamente elevato per l’assuntore e di circa 200 Euro in denaro contante, verosimile provento di pregressa attività di spaccio.



Mentre a Montebelluna i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 30enne del posto che presso il proprio domicilio aveva attrezzato una mini serra per la coltivazione di marijuana: sono state rinvenute e sequestrate, nel frangente, tre piante di circa 1,5 mt di altezza, ulteriori 500 grammi dell'identica sostanza, fertilizzante, sementi ed un bilancino di precisione.



I due arrestati, in attesa del prosieguo delle rispettive vicende penali e non sussistendo ulteriori esigenze cautelari, al termine delle formalità di rito sono stati rimessi in libertà.