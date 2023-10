Traffico di cocaina, due arresti e sequestro di sette chili di droga

PADOVA - Due cittadini albanesi residenti in provincia di Padova sono stati arrestati e cocaina per oltre 7 chilogrammi è stata sequestrata in un'operazione antidroga della Squadra Mobile del capoluogo euganeo. L'indagine della Sezione Antidroga è stata avviata dopo un primo sequestro di cocaina a fine luglio, quando gli agenti, controllando un agriturismo a Piazzola sul Brenta, avevano sorpreso alcuni cittadini stranieri irregolari, uno dei quali con un etto di cocaina. La licenza della struttura venne revocata e il locale chiuso per 30 giorni. Sono state quindi fatte indagini su un 41enne albanese, notato più volte incontrarsi con connazionali giunti a bordo di auto con targhe straniere, nei pressi di un supermercato della zona.

Nel pomeriggio di ieri i poliziotti lo hanno finalmente visto lasciare la propria abitazione e raggiungere a piedi il supermercato, dove ha incontrato un suo connazionale di 42 anni, residente in Germania salendo su un'auto parcheggiata poco distante e poi dividendosi in una una seconda con targa tedesca. Entrambe le auto si sono quindi parcheggiate in un'altra zona; è scattato quindi il controllo dei conducenti, che hanno negato di detenere stupefacenti. Ma la perquisizione del veicolo ha portato alla scoperta, in un vano tra i fanali posteriori e la carrozzeria, di sette involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di oltre 7 chilogrammi, 2,5 in una vettura e 4,8 nell'altra, probabilmente destinati alle piazze di spaccio del triveneto. Per i due uomini è scattato l'immediato arresto.