Traffico di cocaina, condanne a 23 anni complessivi per tre imputati

VENEZIA - Sono stati condannati con rito abbreviato ad oltre 23 anni complessivi di carcere tre imputati di un traffico internazionale di stupefacenti sgominato a Vicenza nel 2021 con l'operazione interforze 'Makina', condotta da Dda, Polizia e Guardia di Finanza. F.C. è stato condannato a 12 anni di reclusione (più 7mila euro di multa), L.C. a 9 anni (5mila euro di multa) e L.C. a 2 anni e 7 mesi (4mila euro di multa).

Assolti, perché il fatto non sussiste, altri 4 imputati. Il gip del tribunale di Venezia Antonio Liguori non ha riconosciuto l'aggravante dell'associazione a delinquere, chiesta dalla Pm Lucia D'Alessandro. Restituiti a tutti gli imputati i beni in denaro e oggetti sequestrati a scopo preventivo nel corso del processo.

Nel commentare la sentenza, il legale di uno degli imputati assolti, G.M., l'avvocato Sergio Romano ha sottolineato che il proprio assistito "era finito in una sorta di tritacarne mediatico ingiustificato, per il solo fatto che riceveva il reddito di cittadinanza".

L'operazione 'Makina' risale al 2021 quando venne sequestrato a Vicenza un carico di 450 chili di cocaina che dal Perù, attraverso Slovenia e Croazia, erano entrati in Italia via Trieste. All'operazione avevano partecipato fattivamente le forze dell'ordine dei due Paesi dell'Est.