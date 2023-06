Trafficante internazionale di droga bloccato dalla polizia

BELLUNO - La Polizia di Stato ha arrestato, in base ad un mandato internazionale, un 47enne serbo condannato a 15 anni di carcere in Montenegro per il reato di "creazione di organizzazione criminale". L'uomo è stato intercettato a Misurina (Belluno) grazie ad un sistema di segnalazione internazionale. I fatti contestati all'uomo risalgono agli anni tra il 2017 e il 2020; secondo l'accusa l'arrestato era stato un componente di un'organizzazione criminale che si occupava a livello internazionale di trasportare via Atlantico dalle Canarie ai Caraibi cocaina prodotta in Centro America all'Europa. Dopo il fotosegnalamento che ne confermava l'identità e a seguito dell'invio da parte del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia degli atti relativi agli illeciti contestati, l'uomo è stato portato nella Casa Circondariale di Belluno. (ANSA)