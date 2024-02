Trafficante di droga arrestato all'aeroporto

VENEZIA - La Polizia di frontiera di Venezia ha individuato all'aeroporto 'Marco Polo' di Venezia un passeggero su cui gravava un mandato di cattura internazionale, emesso dalla Tunisia, per traffico di stupefacenti. Durante dei controlli sul volo proveniente dall'Arabia Saudita i poliziotti hanno sottoposto a un controllo un cittadino tunisino, con passaporto e carta di identità francesi sono risultati poi essere falsi.

In un primo tempo l'uomo è stato denunciato mentre venivano avviate le pratiche per il rimpatrio ma ulteriori indagini, tramite il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia e l'Interpol, è emerso che nei suoi confronti gravava un provvedimento di cattura internazionale, per un mandato d'arresto emesso dalla Tunisia. L'uomo è stato quindi arrestato e portato in carcere in attesa delle pratiche di estradizione.