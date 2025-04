Tracce di vita su pianeta K2-18b, dista 124 anni luce dalla Terra

Sono considerate le prove più forti di vita extraterrestre raccolte finora quelle che gli astronomi hanno trovato su un pianeta a 124 anni luce dalla Terra. Grazie a un telescopio spaziale in grado di identificare specifiche molecole organiche gli scienziati hanno rilevato segni di attività biologica nell'atmosfera di K2-18b, un pianeta ricoperto d'acqua, 8,6 volte più grande della Terra e in orbita attorno a una nana rossa. Dal momento che sulla Terra tali molecole sono prodotte solo da organismi viventi, Nikku Madhusudhan, professore di astrofisica all'università di Cambridge che ha guidato il progetto internazionale, ammette come "lo scenario che meglio si adatta ai dati, alla luce di ciò che sappiamo di questo pianeta, è quello di un mondo con un oceano brulicante di vita". Come sottolinea il financial Times, la ricerca suggerisce che le condizioni su K2-18b potrebbero rispecchiare quelle che si ritrovavano negli oceani in epoche primordiali della Terra.



Gli astronomi non definiscono ancora prove definitive di attività biologica quelle che emergono dai dati diffusi dall'Astrophysical Journal Letters, ma riconoscono come "convincenti" le nuove scoperte dal momento che nessun processo non biologico noto potrebbe giustificare una quantità così grande di molecole organiche. Non è la prima volta che tale ipotesi viene avanzata ma - ricorda il giornale - in passato precedenti affermazioni su possibile vita extraterrestre non hanno retto a ulteriori accertamenti. K2-18b è diverso da qualsiasi altro corpo del nostro sistema solare: un pianeta ricoperto di acqua liquida con un'atmosfera ricca di idrogeno a temperature abitabili.



Gia nel 2023 i dati su K2-18b trasmessi dal telescopio spaziale James Webb avevano mostrato la presenza di metano e anidride carbonica rivelando per la prima volta molecole a base di carbonio nell'atmosfera di un pianeta abitabile al di fuori del nostro sistema solare.



Negli ultimi 30 anni gli astronomi hanno scoperto circa 5.800 pianeti al di fuori il nostro sistema solare e molti di questi, come K2-18b, sono oggetto di studio circa la possibilità di ospitare forme di vita extraterrestre. Nel nostro sistema solaresono 'sotto osservazione' gli oceani che si ritiene esistano sotto le superfici ghiacciate di alcune lune di Giove e Saturno e che saranno oggetto di esplorazione diretta nel prossimo decennio.