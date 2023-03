Tra le tre città dove si impreca di più in Italia, due sono venete. Ecco quali

VENEZIA - In quale città si impreca di più? Dove volano più bestemmie e parolacce? A stilare l’inusuale classifica è Preply, piattaforma per l’apprendimento delle lingue, che ha condotto i’indagine in tutta Italia. Lo studio sulle città in cui si impreca di più ha visto il Veneto protagonista assoluto, con una doppia maglia nera. Sul podio infatti ben due su tre città sono venete: si tratta di Venezia, regina assoluta delle imprecazioni, dove la media sarebbe di 19 al giorno e Padova che, con 17 imprecazioni al giorno, è seconda a pari merito con Brescia. La media, in Italia, sarebbe di nove parolacce/bestemmie al dì e in questa fascia si trovano Firenze, Palermo, Torino. La città dove invece si lanciano meno imprecazioni è Taranto. Secondo l’indagine, la fascia d’età dove si impreca di più è quella che va dai 16 ai 24 anni. Crescendo, si imparerebbe ad avere un linguaggio più pulito.