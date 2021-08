Tra faggi e doline della Riserva.

Escursione giornaliera attraverso la suggestiva Riserva Naturale Integrale Piaie Longhe-Millifret. Cammineremo in luoghi dove la Natura regna incontaminata, una totale immersione nella foresta, ma non mancheranno i fantastici panorami sulla Val Lapisina e sui monti dell’Alpago. Avremo occasione, inoltre, di fare un salto nel passato, agli anni della Seconda Guerra Mondiale, che, in questi luoghi, ha lasciato segni indelebili della storia.



Pranzo al sacco a carico dei partecipanti durante il percorso.



RITROVO: ore 9.30 presso il parcheggio del rifugio Città di Vittorio Veneto, sul Monte Pizzoc (Fregona, TV)



LUNGHEZZA: 13.5 Km circa



DISLIVELLO: 350 m circa



DURATA: 6 ore circa, comprensive di soste e pausa pranzo



COSTI: 17 euro adulti, 9 euro ragazzi tra i 17 e i 12 anni, gratis sotto i 12 anni. La quota comprende l'accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata e l'assicurazione RCT



OBBLIGATORIA la prenotazione (POSTI LIMITATI) ai seguenti recapiti: (NO Facebook)

CELLULARE: 370 1389543 E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com

IMPORTANTE

Durante le uscite verranno seguite tutte le indicazioni previste dalla Legge per garantire la massima sicurezza alle persone. Si chiede ai partecipanti di portare con sè una mascherina e del gel disinfettante per mani. Ogni dettaglio verrà comunque comunicato via email o tramite messaggio ai partecipanti al momento dell'iscrizione.

Sarà necessaria la collaborazione di tutti per una buona riuscita dell'attività

NOTE TECNICHE: Obbligatorio indossare scarponi o scarpe con suola adatta a terreni accidentati. Si consiglia un abbigliamento comodo, a strati, giacca antipioggia, cappellino per il sole. Consigliati i bastoncini da trekking. Portare adeguata scorta d'acqua, snack e pranzo al sacco al seguito. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.



COME PARTECIPARE

Per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo della prenotazione da eseguirsi nelle modalità sopraindicate. Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.