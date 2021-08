Tra afa e temporali, Italia divisa: meteo fino a venerdì 6 agosto

ITALIA - Nel corso dei prossimi giorni l'Italia sarà ancora divisa tra caldo africano fino a 43°C sulle regioni meridionali e improvvisi temporali che insisteranno ancora al Nord. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che dopo un mercoledì a tratti estremo al Nord, con nuove occasioni per fenomeni temporaleschi anche molto forti tra Lombardia e Piemonte, Giovedì il fronte temporalesco muoverà il suo baricentro verso levante, disegnando un quadro atmosferico ancora parecchio incerto sulla Lombardia e un po' su tutto il comparto del Triveneto.

In mattinata locali rovesci potranno localmente colpire il Levante ligure fino alle aree più settentrionali della Toscana, mentre entro sera è atteso un generale miglioramento. Il tempo risulterà sempre soleggiato e molto caldo al Sud, dove si potranno raggiungere picchi fino a 43°C, soprattutto in Sicilia. Venerdì 6 agosto poi affluiranno correnti più fresche e secche dai quadranti settentrionali: qualche isolato temporale sarà ancora possibile sull'arco alpino specie dopo metà giornata mentre al Sud l'asfissiante canicola verrà momentaneamente spazzata via.

Il team del sito ilmeteo.it avvisa però che questo scenario più tranquillo avrà vita davvero breve: sabato 7 agosto irromperà sull'Italia un fronte temporalesco che andrà ad interagire con il caldo umido preesistente nei bassi strati dell'atmosfera. Potranno così verificarsi nubifragi e grandinate in particolare sull'arco alpino e sulle vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche novità invece sul resto del Paese grazie allo scudo protettivo offerto dall'anticiclone che garantirà ancora tanto sole e caldo con temperature che torneranno ad aumentare nuovamente.

Nel dettaglio Mercoledì 4 agosto: al Nord, temporali intensi specie su Piemonte e Lombardia; rischio nubifragi. Centro: più nubi sulle regioni tirreniche, sole altrove. Al Sud: ampio soleggiamento. Giovedì 5 agosto: al Nord, temporali sparsi al Nordest nel corso della mattinata, poi tende a migliorare. Al Centro: un po' instabile sulla Toscana, sole altrove. Al Sud: tutto sole Venerdì 6 agosto: al Nord, qualche piovasco sulle Alpi orientali, altrove soleggiato e asciutto. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: cielo sereno o al più poco nuvoloso, calo termico.