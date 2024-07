TO(u)RIOLON - cronache vagabonde.

Eros Viel presenta "TOu)RIOLON - cronache vagabonde" Ed Kellerman

In dialogo con ANTONIO MENEGON

"Toriolón" è colui che va a zonzo, il girovago. Il libro raccoglie 19 storie brevi e intense che raccontano di luoghie persone incontrate per strada. La strada dell'amicizia, dell'incontro, dello scambio di esperienze.

Escursioni tra Veneto e Friuli, a piedi e in bicicletta, in luoghi non necessariamente famosi, ma non per questo meno valevoli di attenzione.

Il libro include le mappe illustrate dei percorsi