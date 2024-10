Totti a Miami: "Potrei tornare a giocare in Serie A"

MIAMI (STATI UNITI) – Un possibile ritorno al calcio giocato per Francesco Totti, 48 anni, non è affatto una battuta. A margine della tappa di Miami dell'EA World Legends Padel Tour, l’ex capitano della Roma ha chiarito le sue intenzioni, spiegando che la possibilità di rivederlo in campo è concreta. “No, non è assolutamente uno scherzo – ha sottolineato Totti –. Ci sono due squadre interessate. Ora vediamo cosa mi diranno la testa e il fisico. La testa sa già cosa vuole, mentre per il fisico bisogna aspettare per capire come reagirà. Chi sa cosa potrebbe riservarci il prossimo anno”.

Interrogato su dove i tifosi lo vedranno prima, se in campo per le finali di padel o per un possibile ritorno in Serie A, Totti ha sorriso, rispondendo con realismo: “Probabilmente, prima alle finali del World Legends Padel Tour, che si terranno a fine novembre. Per il calcio, due mesi di allenamento sono necessari per prepararsi”.

Totti, che da anni ormai si dedica al padel con grande entusiasmo, non ha però nascosto l’idea di riprendere in mano gli scarpini, un sogno per i tifosi romanisti e non solo. Resta da vedere se l’ex numero 10 giallorosso sarà davvero pronto a calcare di nuovo il terreno di gioco.