Tosi, 'Zaia parla di migranti ma non di sanità, sua competenza'

VENEZIA - "Il sistema socio-sanitario era il fiore all'occhiello del Veneto, oggi invece presenta evidenti criticità: dalle liste d'attesa in sanità che esplodono, al settore della non autosufficienza degli anziani carente di risorse. È la Regione che ha titolo e potere per intervenire, perciò è paradossale e furbesco invocare l'intervento dello Stato".

Lo afferma in una nota Flavio Tosi, deputato e coordinatore regionale veneto di Forza Italia. Per Tosi, assessore veneto alla Sanità "l'impressione è che Zaia butti la palla in tribuna e cerchi di confondere le acque, parlando d'altro, forse per spostare l'attenzione dai problemi veri, coprirli e non affrontarli. Zaia parla sempre più spesso di flussi migratori, tema sul quale le Regioni non hanno competenze dirette né tantomeno strutture per l'accoglienza, mentre non affronta mai il grande tema della sanità e del sociale, che dipende proprio da lui.

Quando tutto andava bene era merito della Regione, ora che ci sono evidenti criticità sarebbe colpa dello Stato... È la Regione che deve aiutare Rsa e Ipab e calmierare i costi delle rette che sono sempre più alte e ricadono su anziani e famiglie. È la Regione - conclude - che deve risolvere il problema delle liste d'attesa".