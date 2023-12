Torte al veleno: avvenente avvocatessa accusata di aver ucciso il padre e la nonna del suo ex

BRASILE - Un'avvocatessa brasiliana, Amanda Partata (nella foto), è accusata di aver causato la morte del padre e della nonna del suo ex fidanzato. Secondo l'accusa, il 17 dicembre scorso avrebbe messo grandi dosi di veleno in due torte consumate dall'ex suocero, Leonardo Pereira, un agente di polizia, e dalla madre di lui, Luzia Alves. Un rapporto forense ha confermato l'uso di una sostanza velenosa sulle torte. Amanda è stata vista dalle telecamere di sorveglianza mentre acquistava gli ingredienti per le torte e successivamente trascorreva del tempo nella casa della vittima. Le autorità sostengono che l'accusa sia legata al rifiuto della fine della relazione tra Amanda e il figlio di Pereira. La donna è stata arrestata il 20 dicembre con l'accusa di duplice omicidio, dopo che tracce di una sostanza velenosa non identificata sono state trovate nelle torte. L'ex fidanzato ha dichiarato di non aver mai immaginato che Amanda potesse commettere un gesto così brutale.