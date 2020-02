Il torneo internazionale del Judo Vittorio Veneto-Città di Conegliano compie 33 anni

CONEGLIANO - Il 22-23 Febbraio al Palasport Zoppas Arena di Conegliano oltre 2000 iscritti di 18 diverse nazionalità si sfideranno nell'ennesimo e prestigioso Torneo internazionale organizzato dal Judo Vittorio Veneto.



L’affollata manifestazione sportiva sarà preceduta il venerdì 21 sera da un allenamento internazionale di Judo che avrà come interprete la squadra nazionale scozzese vincitrice del recente campionato britannico e seguita nella trasferta italiana dal tecnico della nazionale Euan Burton e dal Maestro giapponese Kitahara Takafumi.



Alle ore 9 di Sabato 22 l’apertura della gara sarà affidata alla scenografia della “Dama Castellana” di Conegliano ed alle numerose autorità che interverranno per l’occasione.



Subito dopo cominceranno gli incontri con le categorie dei più esperti Junior e Senior, che continueranno senza interruzioni fino alle ore 16 circa, quando la prima giornata di gare si concluderà col Torneo giovanile.



Domenica 23 Febbraio, la manifestazione continuerà dalle ore 9 in poi con la fascia d’età degli Under 18, cui seguiranno gli Under 15 e concludendo la seconda giornata con gli Under 13.



Per chi vorrà infine assistere da casa ad un Torneo che ha visto passare negli anni più di 50.000 atleti di 30 diverse nazionalità, tutta la competizione verrà ripresa in diretta "live streaming" e trasmessa via internet sull'apposito sito del Judo Vittorio Veneto che gli anni scorsi è stato seguito in oltre 30 nazioni.