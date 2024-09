Tornata la neve in vetta alla Marmolada

TRENTO - Si è ripresentata imbiancata dalla neve fresca stamane la cima della Marmolada, dopo 60 giorni di caldo anche in alta quota e temperature sempre sopra gli zero gradi. A mostrare le immagini della nevicata sui propri profili social è stato il gestore della Capanna Punta Penia (3.343 metri di altitudine) Carlo Budel, che ha salutato con gioia il ritorno dei fiocchi bianchi che sembrerebbero metter fine ad estate caldissima.



Il passaggio sul Nordest del fronte perturbato freddo ha scalzato il caldo un po' ovunque, anche in pianura. Sulla Marmolada la neve ha iniziato a scendere appena il termometro si è avvicinato allo zero, pur scendendo solo di un decimo di grado di valore negativo.