Tornano le Sardine nelle piazze venete: la mobilitazione in occasione dei comizi di Salvini

Le due mobilitazioni delle 'sardine' sono annunciate in occasione della presenza del leader della Lega, Matteo Salvini, nelle due città venete. Il primo flashmob è previsto domenica di fronte alla Fiera di Vicenza, il secondo a Padova in Piazza Portello, in concomitanza con i comizi di Salvini.

"Salvini - scrivono le 'Sardine' nelle pagine Facebook delle due città venete - vuole fare tappa a Padova e Vicenza: vuole iniziare subito la campagna elettorale per provare a tenersi il Veneto, per provare a tenersi tutti noi. Ma forse non ha capito che qui il vento sta cambiando, e che da queste parti non può più considerarsi il benvenuto. È arrivato il momento di dimostrare che i numeri contano più della prepotenza, che la testa viene prima della pancia e che le persone vengono prima degli account social. E soprattutto è venuto il momento di dimostrare che in Veneto la battaglia è ancora tutta da giocarsi".