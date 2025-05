Tornado e tromba d’aria: tetti scoperchiati, scuole chiuse e strade allagate

UDINE - Nel pomeriggio di giovedì 22 maggio, una violenta tromba d’aria ha colpito la zona di Dignano (Udine), provocando il parziale scoperchiamento del tetto della scuola primaria. Il sindaco ha disposto la chiusura dell’edificio per motivi di sicurezza, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la struttura.



Le forti raffiche di vento e le piogge intense hanno causato la caduta di numerosi alberi sulle strade di diversi comuni friulani, con conseguenti allagamenti, chiusura di sottopassi e campi agricoli sommersi dall’acqua. La Protezione civile è intervenuta per liberare le vie di comunicazione e garantire la sicurezza degli automobilisti.

Nel corso del pomeriggio, la linea temporalesca si è spostata verso le Prealpi Giulie, portando raffiche di vento fino a 70 chilometri orari in zona Rest e sul monte Matajur, e superando i 50 chilometri orari sulla costa tra Lignano, Grado e Fossalon.



Al largo di Lignano, la Guardia costiera ha soccorso una barca a vela di otto metri in difficoltà, con a bordo quattro giovani tedeschi, messa in pericolo dalle condizioni meteo avverse.

Sempre nel pomeriggio, un tornado ha sorpreso la comunità di Buja, con un vortice visibile da chilometri e venti impetuosi che hanno causato improvvisi cambiamenti climatici. Le autorità stanno valutando i danni e monitorando la situazione.

In tutta la regione, decine di interventi dei vigili del fuoco e della Protezione civile hanno interessato le aree più colpite, tra cui Manzano, Cividale e Pavia di Udine. Le precipitazioni eccezionali hanno causato allagamenti di abitazioni, chiusure di strade e criticità diffuse, mentre in alcune zone si sono registrati oltre 100 millimetri di pioggia in poche ore.

